На пресс-конференции перед турниром в Акапулько Рафаэль Надаль выразил надежду, что Новак Джокович все же сможет выступить на турнирах «Большого шлема» без вакцинации.

«Независимо от того, привит он или нет, для Новака Джоковича было бы хорошо, если бы он снова смог сыграть на турнирах «Большого шлема». Если Новак сможет выступить на «Шлемах» даже без прививки, будет хорошо.

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Это отражается на его собственной истории. Я не знаю, повлияет ли это на турниры «Большого шлема»… Каждый сам принимает свои собственные решения и должен с этим жить», – заявил Надаль.

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В январе 2022 года Надаль победил на Открытом чемпионате Австралии, в то время как серб не был допущен до турнира. Теперь у Надаля (21) на один выигранный мэйджор больше, чем у Джоковича (20).

Пропуск AO также грозит Джоковичу потерей 1-й строчки – его поджимает Медведев. Новак пообещал первым поздравить Даниила с лидерством в рейтинге ATP.

А еще Новак из уважения к Рафе отказался гарантировать , что именно он точно выиграл бы Australian Open.

Источник: L"equipe.

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