Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Дженсона Бруксби в первом круге турнира в Акапулько.
Счет по сетам – 3:6, 7:6(10), 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 19 минут и завершилась в 4:55 утра по местному времени – это самое позднее завершение матча на уровне ATP в истории. Зверев и Бруксби побили рекорд Ллейтона Хьюитта и Маркоса Багдатиса в третьем круге Australian Open-2008, которые закончили играть в 4:34.
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Недавно Зверев позволил Александру Бублику выиграть первый титул ATP в карьере. Немец проиграл казахстанцу в Монпелье.
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