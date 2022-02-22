Российский теннисист Даниил Медведев может возглавить рейтинг ATP уже в следующий понедельник, 28 февраля. Что должно произойти, чтобы Медведев прервал многолетнее лидерство Новака Джоковича?

В данный момент Ноле идет на первом месте с 8875 очками, у Медведева – 8435 баллов. Следующий турнир Даниил проведет в Акапулько и начнет матчем с Бенуа Пэром, а Джокович играет в Дубае – он уже одолел Лоренцо Музетти и встретится с Кареном Хачановым. Для Медведева это первое соревнование после Australian Open, для Новака – первое в году. Чтобы Медведеву обойти Джоковича в рейтинге, нужно, чтобы состоялся один из четырех возможных исходов:

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Медведев победит на турнире в Акапулько;

Медведев выйдет в финал турнира в Акапулько, а Джокович не выиграет турнир в Дубае;

Медведев выйдет в полуфинал в Акапулько, а Джокович не выйдет в финал в Дубае;

Джокович не выйдет в четвертьфинал в Дубае.

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Завершить турнир победой сложнее будет Медведеву: в Акапулько приехали такие топы, как Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас, Александр Зверев и Маттео Берретини. Джоковичу в Дубае из первой десятки противостоят только Янник Синнер и Андрей Рублев.

Александр Зверев начал турнир в Акапулько с рекорда . Матч с Дженсоном Бруксби закончился почти в 5 утра – это самое позднее завершение игры в истории.

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