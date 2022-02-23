Немецкого теннисиста Александра Зверева сняли с турнира ATP в Акапулько.

Причина дисквалификации третьего номера мирового рейтинга – неспортивное поведение после матча 1/8 финала парного разряда. Александр Зверев и Марсело Мело проиграли дуэту Ллойд Глaсспул/Харри Хелиоваара, после чего разъяренный немец раскромсал ракетку о судейскую вышку. Вероятно, поступок Александра был связан с недовольством работой судьи – после каждого удара теннисист смотрел на арбитра.

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Во втором раунде одиночного разряда Зверев должен был встретиться с Петером Гоёвчиком, но соотечественник Александра прошел в четвертьфинал турнира ATP в Акапулько без борьбы.

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ATP Монпелье Бублик взял 1-й титул в карьере – в финале Монпелье разбил Зверева 06/02/2022 В 16:51