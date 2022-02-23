Немецкого теннисиста Александра Зверева сняли с турнира ATP в Акапулько.
Причина дисквалификации третьего номера мирового рейтинга – неспортивное поведение после матча 1/8 финала парного разряда. Александр Зверев и Марсело Мело проиграли дуэту Ллойд Глaсспул/Харри Хелиоваара, после чего разъяренный немец раскромсал ракетку о судейскую вышку. Вероятно, поступок Александра был связан с недовольством работой судьи – после каждого удара теннисист смотрел на арбитра.
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Во втором раунде одиночного разряда Зверев должен был встретиться с Петером Гоёвчиком, но соотечественник Александра прошел в четвертьфинал турнира ATP в Акапулько без борьбы.
ATP Акапулько
Зверев закончил матч в 5 утра и установил рекорд турниров ATP
Видео нападения Зверева на судейскую вышку можно посмотреть здесь.
Ранее в Акапулько Александр уже вошел в историю турниров ATP – матч немца с Дженсоном Бруксби завершился слишком поздно.
А еще Зверев позволил Бублику выиграть первый титул ATP в карьере: проиграл казахстанцу в Монпелье.
ATP Монпелье
Бублик взял 1-й титул в карьере – в финале Монпелье разбил Зверева
Australian Open
Виландер: «Зверев говорит о деньгах – Биг-3 никогда так не делали»
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