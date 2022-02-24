Даниил Медведев на пресс-конференции рассказал, что он думает о дисквалификации Александра Зверева, которого сняли с турнира в Акапулько за неспортивное поведение в концовке парного матча.

«Он допустил ошибку и заплатил за нее. Судя по его словам, он понимает, что допустил ошибку, а это – самое важное. Все допускают ошибки – кто-то меньше, кто-то больше. Кто-то на них не учится или по каким-то причинам не может прекратить. Конечно, то, что он сделал, было неверно. Он это тоже понимает и уже получил наказание. И я не знаю, что бы я мог добавить», – заявил российский теннисист.

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