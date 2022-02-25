Немецкий теннисист Александр Зверев получил штраф в размере 40 тысяч долларов на турнире в Акапулько. Как пояснили в ATP, сумма сложилась из двух штрафов по 20 тысяч за оскорбление судьи и неспортивное поведение. Это максимальный размер штрафа по правилами ATP за подобные нарушения.

Помимо этого, Зверев лишился всех очков и призовых ($31 750) за выступление на турнире, а ATP объявила, что проведет дополнительное расследование. Это допускает позже дополнительные санкции.

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Источник: apnews.com.

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