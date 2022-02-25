Даниил Медведев

Медведев и Надаль на этой неделе предпочли турнир в Акапулько ивенту в Дубае и оказались в одной половине сетки, а теперь закономерно сыграют в полуфинале. Кто победит в матче, который станет ремейком финала Australian Open?

Где и когда пройдет матч

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Встреча между Даниилом и Рафой состоится на центральном корте турнира ATP 500 в Акапулько. Игра намечена на 26 февраля и начнется в 7:00 по московскому времени.

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Как шли по турниру

Российский теннисист в трех матчах не проиграл ни одного сета, лишь в одном из них отдав больше трех геймов. Надаль выглядел также очень мощно – две партии из шести забрал под ноль.

Путь Медведева:

1-й круг: Бенуа Пэр – 6:3, 6:4

2-й круг: Пабло Андухар – 6:1, 6:2

четвертьфинал: Йосихито Нисиока – 6:2, 6:3.

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Путь Надаля:

1-й круг: Денис Кудла – 6:3, 6:2

2-й круг: Стефан Козлов – 6:0, 6:3

четвертьфинал: Томми Пол – 6:0, 7:6(5)

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Статистика

Даниил и Рафаэль встретятся в шестой раз. Счет личных встреч 4:1 в пользу испанца.

Все матчи соперники провели на харде. На открытых площадках счет 3:0 в пользу Надаля.

Последний раз теннисисты играли на АО меньше месяца назад: Медведев вел 2:0 по сетам и имел тройной брейк-пойнт при счете 3:2 в третьей партии, но уступил в супердраматичном матче.

Надаль не проиграл ни одного матча с начала сезона (13 побед), у Медведева в 2022-м два поражения в 14 встречах (от Надаля на АО и от Умбера на ATP Cup).

Кто что сказал

Надаль вспомнил австралийский финал и выразил сомнения, что предстоящий матч получится для него простым: «Все знают, насколько сложно играть против Даниила. Я знаю, что должен показать свой максимум, если хочу, чтобы у меня были какие-то шансы, и я постараюсь так и сделать. Я должен играть в свою игру. Все знают, насколько сложным был финал в Австралии. Завтра будет еще одна битва. Знаю, что он хорошо играет, очень уверенно... С нетерпением жду этого матча».

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Медведев также отметил, что полуфинал против испанца станет для него особенным: «Встречи с Надалем – это всегда особое удовольствие, некий шанс отомстить. Мне надо учиться у сильнейших: Рафаэля, Роджера, Новака, Энди. После поражений в тяжелых матчах они всегда старались отомстить. У них не всегда это получалось, но я попробую сделать это в матче с Надалем».

Прогноз Eurosport.ru

Несмотря на повышенное желание Даниила отомстить Рафе за обидное поражение в финале Australian Open, сделать это будет очень непросто. Прежде всего из-за медленного корта. Всем известно, что Медведев лучше всего играет на жестких и быстрых покрытиях, а на турнире в Акапулько оно отнюдь не такое. Первых трех соперников россиянин одолел на классе, но все равно часто позволял им неплохо чувствовать себя на приеме и даже делать брейки.

Надалю же мексиканский хард как раз очень удобен – он будет часто забегать под форхенд, загонять его, как в Австралии, не получится. Поэтому, даже если Медведев победит, то в очень упорной борьбе. А ставить надо на успех испанца с форой +3 гейма за 1,63 – идеальный вариант.

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Где смотреть матч

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