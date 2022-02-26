Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в полуфинале турнира ATP в Акапулько.
Счет по сетам – 3:6, 3:6. Встреча продолжалась один час и 58 минут. За это время Медведев 10 раз подал навылет, совершил семь двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта, хотя во втором сете у него было 11 попыток. Надаль сделал два эйса, допустил одну ошибку на подаче и реализовал два брейка из четырех.
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В личном противостоянии Медведев уступает Надалю 1-5.
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Возьмет ли Медведев реванш за финал АО? Главное о матче с Надалем
В финале Надаль сыграет с британцем Кэмероном Норри, который обыграл грека Стефаноса Циципаса – 6:4, 6:4.
А вот Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP. В полуфинале он обыграл Хуберта Хуркача.
Медведев стал первой ракеткой мира – Джокович уже поздравил Даниила.
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