Даниил Медведев потерпел первое поражение в ранге первой ракетки мира. Да, официально русский теннисист еще не перехватил корону у Новака Джоковича, но сделает это уже в ближайший понедельник. А пока он наслаждался поздравлениями и надеялся подкрепить новый статус победой на турнире в Мексике, но не получилось. Преградой на пути к финалу в Акапулько снова, как и в конце января, оказался Рафаэль Надаль, который украл из рук Даниила чашу Australian Open.

Очередной матч получился не таким драматичным, как австралийский, но оставил приятное горькое послевкусие глотка виски со льдом. Ответственность за горечь взял на себя результат – Медведев снова проиграл и на этот раз даже не был близок к победе. А за приятное послевкусие благодарить нужно игроков, которые в очередной раз показали высочайший уровень тенниса.

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«Моя игра была недостаточно хороша, чтобы победить Надаля. Я сделал слишком много невынужденных ошибок, – посетовал после матча Даниил. – Если вы хотите победить Рафу, то должны показывать свою лучшую игру, потому что он находится в отличной форме». Возможно, Медведева не подвела интуиция или он перед пресс-конференцией успел взглянуть на цифры, но неточности с его стороны действительно сыграли в этом матче определяющую роль, причем главную – двойные ошибки. Даниил включил Арину Соболенко во всех трех проигранных геймах на подаче, на старте второго сета это случилось дважды.

С одной стороны, статистика анфорсов Даниила поражает: в первой партии он допустил в пять раз больше невынужденных, чем Рафаэль (14:3), а по итогу матча их количество достигло 26 (при 10 у испанца). Но с другой, к ошибкам привела издержка тактики, которую выбрал на этот матч Даниил.

Во второй половине финала Australian Open Надаль сожрал Медведева агрессивной игрой, и в этот раз Даниил постарался не допустить повторения. С первых же мячей он отказался от выжидательной тактики и давил испанца, который комфортно чувствует себя на медленном мексиканском покрытии – вымучить из него ошибку было нереально. Российский теннисист старался не только вкладываться в удары из любой позиции, но и максимально варьировал игру. К концу матча на его счету были 21 выход к сетке (11 удачных, хотя по ходу встречи казалось, что их значительно больше), а в середине второй партии он существенно опережал Рафу по укороченным (6:0).

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Надо признать, что на результат повлияли не только двойные и в целом ошибки Медведева, но и шикарная игра Надаля. Особенно на брейк-пойнтах. В середине второго сета Даниилу удалось улучшить игру и забрать инициативу: в четвертом гейме он заработал четыре брейк-пойнта, а в шестом – еще семь. Но каждый раз, когда Медведев прилагал сверхусилие, выдавливал мощный перевод по линии или блистал идеальным укороченным, в следующем розыгрыше Рафаэль необратимо находил ответ. Причем в нескольких случаях слегка издевательский – когда Даниил замучил испанца дропшотами и в очередной раз сорвал аплодисменты трибун, Надаль мгновенно ударил тем же оружием.

Атмосфера на матче в Мексике, который получился значительно более дружелюбным, чем в Австралии – отдельный повод для гордости. Несмотря на 100-процентную заполненность трибун, болельщики очень щепетильно отнеслись к нервам спортсменов: не кричали под руку и за редким исключением задерживали начало геймов. А когда игра близилась к завершению, активно поддерживали российского теннисиста. «К сожалению, сегодня мне не хватило энергии. Я чувствовал поддержку болельщиков, но не смог разжечь в себе огонь», – отметил Медведев.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Возможно, одной из причин, почему Даниил не завелся и по ходу матча ни разу не сорвался в сторону своего бокса, стало отсутствие Жиля Сервары. Тренер по неизвестным причинам не присутствовал на игре, а в ложе находились лишь супруга Даниила и его агент. Вспылить и разжечь в себе страсть, чтобы переломить матч, было невозможно.

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