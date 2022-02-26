Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от выступления на турнире в Акапулько и лидерства в рейтинге ATP.

«Не думаю, что сегодня я сыграл хорошо, моего уровня было недостаточно, чтобы бороться с таким соперником, как Надаль. Я сделал слишком много ошибок, счет говорит сам за себя. Мне как будто не хватало энергии, к сожалению. Я чувствовал поддержку фанатов, но мне не удалось разжечь в себе огонь. Впрочем, мексиканская публика хороша, я буду рад вернуться в Акапулько в будущем.

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Трудно сказать, где именно я стал первой ракеткой мира – в Акапулько или в Дубае, где проиграл Джокович. Мне понравилась атмосфера в Акапулько. Меня не волнует, поддерживают ли болельщики меня, Надаля или кого-то еще. Болельщики здесь действительно любят теннис», – приводит слова Медведева журналист Лоренцо Эрколи в твиттере.

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Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в полуфинале мексиканского турнира. В личном противостоянии Даниил уступает 1-5.

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