Испанский теннисист Рафаэль Надаль переиграл британца Кэмерона Норри и стал победителем турнира ATP в Акапулько.
Счет по сетам – 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час и 55 минут, за это время Надаль сделал три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Норри четырежды подал навылет, два раза ошибся на подаче и реализовал два брейка из пяти.
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Для Рафы это 91-й титул в карьере и уже третий в 2022 году. В январе испанец стал триумфатором турнира серии 250 в Мельбурне, а также Открытого чемпионата Австралии.
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