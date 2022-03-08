Немецкий теннисист Александр Зверев дисквалифицирован на восемь недель за неспортивное поведение в матче первого круга парного разряда ATP в мексиканском Акапулько.
Кроме того, Звереву назначили испытательный срок до 23 февраля 2023 года. Третья ракетка мира может обжаловать решение о дисквалификации до 11 марта. В случае, если решение останется в силе, он пропустит турниры серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло.
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Инцидент случился 23 февраля. Зверев и бразилец Марсело Мело проиграли британцу Ллойду Гласспулу и финну Харри Хелиовааре со счетом 2:6, 6:4, 6:10. После окончания встречи Зверев несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке, предъявляя претензии арбитру. ATP расценила поведение Зверева на корте неспортивным и сняла его с турнира в Акапулько в одиночном разряде, наложив внушительный штраф.
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Источник: пресс-служба ATP.
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