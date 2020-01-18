Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу на турнире в Аделаиде, Австралия. В финале теннисист переиграл южноафриканца Ллойда Харриса – 6:3, 6:0.

Для победы Рублеву понадобилось всего 56 минут. Он уступил Харрису по эйсам (4-8), но сделал 4 брейка, не отдав ни одной своей подачи.

Это 12-й выигранный матч Андрея подряд – неплохой график перед стартом первого мэйджора сезона. Россиянин стал первым теннисистом с 2004 года, который завоевал два титула за две первые недели сезона.

Еще две недели назад в активе Рублева было столько же титулов, сколько за первый месяц 2020 года.

Благодаря победе теннисист поднимется на 16-ю строчку мирового рейтинга и станет второй ракеткой России – Рублев подвинет Хачанова.

Рублев стал 18-м в рейтинге АТР. Впервые с 2005 года в топ-20 трое игроков из России

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме