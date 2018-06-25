25.06.18 - Gulberk Gultekin Salman Court
Г. Гарсия-ЛопесГильермо Гарсия-Лопес
Не ранее
14:00
Т. ДаниэльТаро Даниэль
ATP Анталья • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Гильермо Гарсия-Лопес - Таро Даниэль
ATP Анталья - 25 июня 2018

Это Теннис, и это Turkish Airlines Open Antalya! Следите за матчем Гильермо Гарсия-Лопес – Таро Даниэль на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 25 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Гильермо Гарсия-Лопес и Таро Даниэль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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