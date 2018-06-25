Онлайн

Гильермо Гарсия-Лопес - Таро Даниэль

ATP Анталья - 25 июня 2018

Это Теннис, и это Turkish Airlines Open Antalya! Следите за матчем Гильермо Гарсия-Лопес – Таро Даниэль на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 25 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Гильермо Гарсия-Лопес и Таро Даниэль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.