26.06.18 - Alaaddin Karagoz Court
Д. ЛайовичДушан Лайович
Не ранее
14:00
Н. БасилашвилиНиколоз Басилашвили
ATP Анталья • Второй раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Душан Лайович - Николоз Басилашвили
ATP Анталья - 26 июня 2018

Это Теннис, и это Turkish Airlines Open Antalya! Следите за матчем Душан Лайович – Николоз Басилашвили на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 26 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Душан Лайович и Николоз Басилашвили, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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