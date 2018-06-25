25.06.18 - Alaaddin Karagoz Court
Ф. ДельбонисФедерико Дельбонис
Не ранее
14:00
ПЮ. ЭрберПьер-Юж Эрбер
ATP Анталья • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Федерико Дельбонис - Пьер-Юж Эрбер
ATP Анталья - 25 июня 2018

Это Теннис, и это Turkish Airlines Open Antalya! Следите за матчем Федерико Дельбонис – Пьер-Юж Эрбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 25 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Федерико Дельбонис и Пьер-Юж Эрбер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0