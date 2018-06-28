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Гаэль Монфис - Гильермо Гарсия-Лопес

ATP Анталья - 28 июня 2018

Это Теннис, и это Turkish Airlines Open Antalya! Следите за матчем Гаэль Монфис – Гильермо Гарсия-Лопес на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 28 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Гаэль Монфис и Гильермо Гарсия-Лопес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.