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Адриан Маннарино - Ричардас Беранкис

ATP Анталья - 27 июня 2018

Это Теннис, и это Turkish Airlines Open Antalya! Следите за матчем Адриан Маннарино – Ричардас Беранкис на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 27 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Адриан Маннарино и Ричардас Беранкис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.