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Ян-Леннард Штруфф - Фелисиано Лoпес

ATP Антверпен - 17 октября 2018

Это Теннис, и это European Open! Следите за матчем Ян-Леннард Штруфф – Фелисиано Лoпес на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 17 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Ян-Леннард Штруфф и Фелисиано Лoпес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.