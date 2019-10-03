ATP Антверпен
Одиночный разряд | Второй раунд
Э.Маррей VS ...
17 октября 2019 г. Начало после 11:00
Lotto Arena
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Онлайн - Энди Маррей - ...
ATP Антверпен - 17 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Энди Маррей - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Энди
Маррей
Маррей
Великобритания
- Рост (м)1.9
- Вес (кг)84
- Возраст32
ATP рейтинг289
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Маррей
✓
6
77
К.Коппеянс
4
64
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Фоньини
✓
77
2
77
Э.Маррей
64
6
62
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Маррей
✓
2
6
6
Х.Лондеро
6
2
3
ATP Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Тим
✓
6
77
Э.Маррей
2
63
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Норри
66
77
1
Э.Маррей
✓
78
64
6
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