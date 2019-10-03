ATP Антверпен
Одиночный разряд | Второй раунд

Э.Маррей VS ...

17 октября 2019 г. Начало после 11:00

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Онлайн - Энди Маррей - ...

ATP Антверпен - 17 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Энди Маррей - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Энди Маррей
Энди
Маррей
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.9
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
289
Последние матчи
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