ATP Антверпен
Одиночный разряд | 1/4 финала
Г.Пелья VS ...
18 октября 2019 г. Начало после 11:00
Lotto Arena
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Онлайн - Гвидо Пелья - ...
ATP Антверпен - 18 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гвидо Пелья - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 18 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Гвидо
Пелья
Пелья
Аргентина
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)83
- Возраст29
ATP рейтинг21
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Пелья
✓
7
7
С.Квон
5
5
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Пелья
✓
5
6
77
П.Гожовчик
7
4
62
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Пелья
3
5
Д.Миллман
✓
6
7
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Басилашвили
✓
6
77
Г.Пелья
4
63
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Пелья
3
6
62
3
П.Каррено
✓
6
4
77
6
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