ATP Антверпен
Одиночный разряд | 1/4 финала

Г.Пелья VS ...

18 октября 2019 г. Начало после 11:00

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Онлайн - Гвидо Пелья - ...

ATP Антверпен - 18 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гвидо Пелья - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 18 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Гвидо Пелья
Гвидо
Пелья
АргентинаАргентина
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    83
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
21
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