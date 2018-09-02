ATP Антверпен
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Квон VS Р.Гаске
15 октября 2019 г. Начало после 12:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Сунву Квон - Ришар Гаске
ATP Антверпен - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сунву Квон - Ришар Гаске на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сунву
Квон
Квон
Южная Корея
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)72
- Возраст21
ATP рейтинг88
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Больше матчей
Ришар
Гаске
Гаске
Франция
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)75
- Возраст33
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