ATP Антверпен
Одиночный разряд | Второй раунд
Я.Штруфф VS ...
17 октября 2019 г. Начало после 11:00
Lotto Arena
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Онлайн - Ян-Леннард Штруфф - ...
ATP Антверпен - 17 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ян-Леннард Штруфф - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ян-Леннард
Штруфф
Штруфф
Германия
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)87
- Возраст29
ATP рейтинг38
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Баррер
2
1
Я.Штруфф
✓
6
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Штруфф
2
1
М.Берреттини
✓
6
6
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Штруфф
6
64
3
Г.Соэда
✓
4
77
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Штруфф
63
4
П.Эрбер
✓
77
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Изнер
✓
6
77
77
Я.Штруфф
3
64
65
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