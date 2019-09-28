ATP Антверпен
Одиночный разряд | Первый раунд

К.Майхрзак VS Я.Синнер

15 октября 2019 г. Начало после 16:30

Center Court
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Онлайн - Камиль Майхрзак - Янник Синнер

ATP Антверпен - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Камиль Майхрзак - Янник Синнер на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Камиль Майхрзак
Камиль
Майхрзак
ПольшаПольша
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
84
Последние матчи
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Янник Синнер
Янник
Синнер
ИталияИталия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    18
ATP рейтинг
127
Последние матчи
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