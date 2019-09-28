ATP Антверпен
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Майхрзак VS Я.Синнер
15 октября 2019 г. Начало после 16:30
Center Court
Матч
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Онлайн - Камиль Майхрзак - Янник Синнер
ATP Антверпен - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Камиль Майхрзак - Янник Синнер на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Камиль
Майхрзак
Майхрзак
Польша
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)74
- Возраст23
ATP рейтинг84
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Г.Димитров
✓
7
710
6
К.Майхрзак
5
68
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Куэвас
77
4
6
4
1
К.Майхрзак
✓
63
6
2
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Ярри
77
65
66
6
4
К.Майхрзак
✓
62
77
78
1
6
ATP Атланта
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Эбден
✓
77
6
К.Майхрзак
65
3
ATP Ньюпорт
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Изнер
✓
6
65
6
К.Майхрзак
4
77
3
Больше матчей
Янник
Синнер
Синнер
Италия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст18
ATP рейтинг127
Последние матчи
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кукушкин
✓
6
77
Я.Синнер
3
64
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Вавринка
✓
6
77
4
6
Я.Синнер
3
64
6
3
ATP Умаг
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бедене
✓
77
6
Я.Синнер
63
3
ATP Умаг
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Соуса
6
3
4
Я.Синнер
✓
1
6
6
ATP Хертогенбош
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Синнер
64
3
Н.Ярри
✓
77
6
Больше матчей
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