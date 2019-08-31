ATP Антверпен
Одиночный разряд | Первый раунд
Ф.Лoпес VS К.Норри
15 октября 2019 г. Начало после 12:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Фелисиано Лoпес - Кэмерон Норри
ATP Антверпен - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фелисиано Лoпес - Кэмерон Норри на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Фелисиано
Лoпес
Лoпес
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)73
- Возраст38
ATP рейтинг61
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Лoпес
61
6
67
4
Д.Медведев
✓
77
4
79
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Лoпес
✓
67
6
6
6
Й.Нисиока
79
0
4
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фритц
6
4
3
4
Ф.Лoпес
✓
3
6
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Лoпес
3
1
A
Х.Хуркач
✓
6
3
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Лoпес
✓
6
1
7
П.Андухар
4
6
5
Больше матчей
Кэмерон
Норри
Норри
Великобритания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)80
- Возраст24
ATP рейтинг64
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Медведев
✓
6
6
К.Норри
3
1
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Норри
✓
7
6
Ж.Симон
5
2
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Норри
66
77
1
Э.Маррей
✓
78
64
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин
65
0
A
К.Норри
✓
77
1
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис
✓
5
6
6
К.Норри
7
3
4
Больше матчей
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