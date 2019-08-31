ATP Антверпен
Одиночный разряд | Первый раунд

Ф.Лoпес VS К.Норри

15 октября 2019 г. Начало после 12:00

Center Court
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Онлайн - Фелисиано Лoпес - Кэмерон Норри

ATP Антверпен - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фелисиано Лoпес - Кэмерон Норри на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Фелисиано Лoпес
Фелисиано
Лoпес
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    38
ATP рейтинг
61
Последние матчи
Больше матчей
Кэмерон Норри
Кэмерон
Норри
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
64
Последние матчи
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