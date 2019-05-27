ATP Антверпен
Одиночный разряд | Второй раунд
Ж.Симон VS Ж.Тсонга
16 октября 2019 г. Начало после 18:30
Center Court
Матч
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Онлайн - Жиль Симон - Жо-Вильфрид Тсонга
ATP Антверпен - 16 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жиль Симон - Жо-Вильфрид Тсонга на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Жиль
Симон
Симон
Франция
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)70
- Возраст34
ATP рейтинг49
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6
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Жо-Вильфрид
Тсонга
Тсонга
Франция
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)91
- Возраст34
ATP рейтинг35
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
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3
4
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✓
6
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ATP Метц
Одиночный разряд
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