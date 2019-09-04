ATP Антверпен
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Вавринка VS Ф.Лoпес
16 октября 2019 г. Начало после 18:30
Center Court
Матч
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Онлайн - Стэн Вавринка - Фелисиано Лoпес
ATP Антверпен - 16 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стэн Вавринка - Фелисиано Лoпес на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Стэн
Вавринка
Вавринка
Швейцария
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)81
- Возраст34
ATP рейтинг20
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Вавринка
66
3
6
1
Д.Медведев
✓
78
6
3
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Н.Джокович
4
5
1
A
С.Вавринка
✓
6
7
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Вавринка
✓
6
711
77
П.Лоренци
4
69
64
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Вавринка
✓
6
6
63
6
Ж.Шарди
4
3
77
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Вавринка
✓
6
77
4
6
Я.Синнер
3
64
6
3
Больше матчей
Фелисиано
Лoпес
Лoпес
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)73
- Возраст38
ATP рейтинг61
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Лoпес
✓
77
6
К.Норри
62
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Лoпес
61
6
67
4
Д.Медведев
✓
77
4
79
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Лoпес
✓
67
6
6
6
Й.Нисиока
79
0
4
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фритц
6
4
3
4
Ф.Лoпес
✓
3
6
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Лoпес
3
1
A
Х.Хуркач
✓
6
3
Больше матчей
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