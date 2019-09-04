ATP Антверпен
Одиночный разряд | Второй раунд

С.Вавринка VS Ф.Лoпес

16 октября 2019 г. Начало после 18:30

Center Court
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Онлайн - Стэн Вавринка - Фелисиано Лoпес

ATP Антверпен - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стэн Вавринка - Фелисиано Лoпес на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Стэн Вавринка
Стэн
Вавринка
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    34
ATP рейтинг
20
Последние матчи
Больше матчей
Фелисиано Лoпес
Фелисиано
Лoпес
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    38
ATP рейтинг
61
Последние матчи
Больше матчей

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