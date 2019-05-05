ATP Антверпен
Одиночный разряд | Первый раунд
П.Куэвас VS У.Дельен
16 октября 2019 г. Начало после 11:00
Lotto Arena
Матч
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Онлайн - Пабло Куэвас - Уго Дельен
ATP Антверпен - 16 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Куэвас - Уго Дельен на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Пабло
Куэвас
Куэвас
Уругвай
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)80
- Возраст33
ATP рейтинг48
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Куэвас
1
4
К.Гарин
✓
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Хачанов
✓
6
79
П.Куэвас
2
67
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Куэвас
77
4
6
4
1
К.Майхрзак
✓
63
6
2
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Сок
4
5
65
П.Куэвас
✓
6
7
77
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Рууд
✓
6
77
П.Куэвас
3
64
Больше матчей
Уго
Дельен
Дельен
Боливия
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)75
- Возраст26
ATP рейтинг83
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
У.Дельен
3
5
7
3
Д.Медведев
✓
6
7
5
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Квон
3
4
6
3
A
У.Дельен
✓
6
6
2
2
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Карбаллес
✓
3
6
6
У.Дельен
6
3
2
ATP Гамбург
Одиночный разряд
Первый раунд
У.Дельен
4
3
Н.Басилашвили
✓
6
6
ATP Бастад
Одиночный разряд
Второй раунд
Х.Лондеро
✓
4
7
6
У.Дельен
6
5
3
Больше матчей
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