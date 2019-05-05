ATP Антверпен
Одиночный разряд | Первый раунд

П.Куэвас VS У.Дельен

16 октября 2019 г. Начало после 11:00

Lotto Arena
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Онлайн - Пабло Куэвас - Уго Дельен

ATP Антверпен - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Куэвас - Уго Дельен на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Пабло Куэвас
Пабло
Куэвас
УругвайУругвай
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
48
Последние матчи
Больше матчей
Уго Дельен
Уго
Дельен
БоливияБоливия
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
83
Последние матчи
Больше матчей

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