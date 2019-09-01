ATP Антверпен
Одиночный разряд | Второй раунд

Ю.Умбер VS Д.Гоффен

17 октября 2019 г. Начало после 11:00

Lotto Arena
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Онлайн - Юго Умбер - Давид Гоффен

ATP Антверпен - 17 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Юго Умбер - Давид Гоффен на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Юго Умбер
Юго
Умбер
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
65
Последние матчи
Больше матчей
Давид Гоффен
Давид
Гоффен
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
14
Последние матчи
Больше матчей

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