ATP Антверпен
Одиночный разряд | Второй раунд
Ю.Умбер VS Д.Гоффен
17 октября 2019 г. Начало после 11:00
Lotto Arena
Матч
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Онлайн - Юго Умбер - Давид Гоффен
ATP Антверпен - 17 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Юго Умбер - Давид Гоффен на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Юго
Умбер
Умбер
Франция
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст21
ATP рейтинг65
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Давид
Гоффен
Гоффен
Бельгия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)68
- Возраст28
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