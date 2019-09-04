ATP Антверпен
Одиночный разряд | 1/4 финала
С.Вавринка VS Ж.Симон
18 октября 2019 г. Начало после 11:00
Lotto Arena
Матч
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Онлайн - Стэн Вавринка - Жиль Симон
ATP Антверпен - 18 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стэн Вавринка - Жиль Симон на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 18 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Стэн
Вавринка
Вавринка
Швейцария
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)81
- Возраст34
ATP рейтинг20
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Вавринка
✓
64
6
77
Ф.Лoпес
77
4
64
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Вавринка
66
3
6
1
Д.Медведев
✓
78
6
3
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Н.Джокович
4
5
1
A
С.Вавринка
✓
6
7
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Вавринка
✓
6
711
77
П.Лоренци
4
69
64
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Вавринка
✓
6
6
63
6
Ж.Шарди
4
3
77
3
Больше матчей
Жиль
Симон
Симон
Франция
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)70
- Возраст34
ATP рейтинг49
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Симон
✓
6
7
Ж.Тсонга
4
5
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Симон
✓
6
6
С.Дарсис
1
2
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Норри
✓
7
6
Ж.Симон
5
2
ATP Токио
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Опелка
✓
77
77
Ж.Симон
64
62
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Андухар
4
0
Ж.Симон
✓
6
6
Больше матчей
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