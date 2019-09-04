Онлайн - Стэн Вавринка - Жиль Симон

ATP Антверпен - 18 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стэн Вавринка - Жиль Симон на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 18 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.