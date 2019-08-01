ATP Антверпен
Одиночный разряд | Второй раунд
Г.Монфис VS Я.Синнер
17 октября 2019 г. Начало после 11:00
Lotto Arena
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Онлайн - Гаэль Монфис - Янник Синнер
ATP Антверпен - 17 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гаэль Монфис - Янник Синнер на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Гаэль
Монфис
Монфис
Франция
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)80
- Возраст33
ATP рейтинг11
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис
2
61
Х.Хуркач
✓
6
77
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Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Монфис
✓
7
61
6
Л.Сонего
5
77
3
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Монфис
4
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Д.Изнер
✓
6
65
6
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Одиночный разряд
1/4 финала
Г.Монфис
5
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А.Рамос
✓
7
6
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис
✓
5
6
6
К.Норри
7
3
4
Больше матчей
Янник
Синнер
Синнер
Италия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст18
ATP рейтинг127
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Майхрзак
4
2
Я.Синнер
✓
6
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ATP Санкт-Петербург
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6
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Я.Синнер
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U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Вавринка
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6
77
4
6
Я.Синнер
3
64
6
3
ATP Умаг
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Второй раунд
А.Бедене
✓
77
6
Я.Синнер
63
3
ATP Умаг
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Первый раунд
П.Соуса
6
3
4
Я.Синнер
✓
1
6
6
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