ATP Антверпен
Одиночный разряд | Второй раунд

Г.Монфис VS Я.Синнер

17 октября 2019 г. Начало после 11:00

Lotto Arena
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Онлайн - Гаэль Монфис - Янник Синнер

ATP Антверпен - 17 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гаэль Монфис - Янник Синнер на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Гаэль Монфис
Гаэль
Монфис
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
11
Последние матчи
Больше матчей
Янник Синнер
Янник
Синнер
ИталияИталия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    18
ATP рейтинг
127
Последние матчи
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