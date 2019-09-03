ATP Антверпен
Одиночный разряд | Второй раунд
М.Копил VS Д.Шварцман
17 октября 2019 г. Начало после 11:00
Lotto Arena
Матч
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Онлайн - Мариус Копил - Диего Шварцман
ATP Антверпен - 17 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мариус Копил - Диего Шварцман на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Мариус
Копил
Копил
Румыния
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)86
- Возраст28
ATP рейтинг90
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Дельбонис
4
63
М.Копил
✓
6
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Диего
Шварцман
Шварцман
Аргентина
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст27
ATP рейтинг16
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Одиночный разряд
Первый раунд
В.Поспишил
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77
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Д.Шварцман
62
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6
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