ATP Антверпен
Одиночный разряд | Первый раунд
Ж.Симон VS С.Дарсис
15 октября 2019 г. Начало после 18:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Жиль Симон - Стив Дарсис
ATP Антверпен - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жиль Симон - Стив Дарсис на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Жиль
Симон
Симон
Франция
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)70
- Возраст34
ATP рейтинг49
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Стив
Дарсис
Дарсис
Бельгия
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)77
- Возраст35
ATP рейтинг177
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