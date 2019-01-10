ATP Антверпен
Одиночный разряд | Первый раунд

Ж.Симон VS С.Дарсис

15 октября 2019 г. Начало после 18:00

Center Court
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Жиль Симон - Стив Дарсис

ATP Антверпен - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жиль Симон - Стив Дарсис на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Жиль Симон
Жиль
Симон
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    34
ATP рейтинг
49
Последние матчи
Больше матчей
Стив Дарсис
Стив
Дарсис
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    77
  • Возраст
    35
ATP рейтинг
177
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

Симон повредил спину, отдал первый сет и отказался от сопротивления Рублеву

US Open
30/08/2019

ATP Лондон, полуфинал: Медведев – Симон

ATP Лондон
22/06/2019

Смотри полуфинал Даниил Медведев – Жиль Симон на Eurosport 2 – ATP Лондон

ATP Лондон
22/06/2019
play
Видео

Ты успел бы принять душ и сварить чашку кофе, пока Джон Миллман и Жиль Симон разыгрывали одно очко

ATP Сидней
10/01/2019