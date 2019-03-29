ATP Антверпен
Одиночный разряд | Первый раунд

Ф.Тиафо VS Я.Маден

16 октября 2019 г. Начало после 11:00

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Онлайн - Френсис Тиафо - Янник Маден

ATP Антверпен - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Френсис Тиафо - Янник Маден на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Френсис Тиафо
Френсис
Тиафо
СШАСША
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    77
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
51
Последние матчи
Больше матчей
Янник Маден
Янник
Маден
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
121
Последние матчи
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