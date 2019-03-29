ATP Антверпен
Одиночный разряд | Первый раунд
Ф.Тиафо VS Я.Маден
16 октября 2019 г. Начало после 11:00
Lotto Arena
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Френсис Тиафо - Янник Маден
ATP Антверпен - 16 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Френсис Тиафо - Янник Маден на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Френсис
Тиафо
Тиафо
США
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)77
- Возраст21
ATP рейтинг51
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Тиафо
4
2
Д.Шаповалов
✓
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Тиафо
3
2
А.Зверев
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Зверев
✓
6
3
6
2
6
Ф.Тиафо
3
6
2
6
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Карлович
2
3
2
A
Ф.Тиафо
✓
6
6
1
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Тиафо
6
61
1
Х.Хуркач
✓
4
77
6
Больше матчей
Янник
Маден
Маден
Германия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)68
- Возраст29
ATP рейтинг121
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Я.Маден
2
66
Н.Басилашвили
✓
6
78
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Умбер
4
710
4
Я.Маден
✓
6
68
6
Ролан Гаррос Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Я.Маден
1
2
4
Р.Надаль
✓
6
6
6
Ролан Гаррос Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Маден
✓
77
7
6
К.Коппеянс
6
5
3
ATP Мюнхен
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин
✓
6
6
Я.Маден
4
2
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
Видео
02/08/2019
Медведев погонял Тиафо по корту и закончил розыгрыш ударом со спины (видео)
ATP Вашингтон
Видео
09/05/2019
Хайлайты матча «Мастерса» в Мадриде между Рафаэлем Надалем и Френсисом Тиафо – видео
ATP Masters Мадрид