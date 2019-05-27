ATP Антверпен
Одиночный разряд | Первый раунд
Г.Баррер VS Я.Штруфф
15 октября 2019 г. Начало после 12:00
Court 1
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Онлайн - Грегур Баррер - Ян-Леннард Штруфф
ATP Антверпен - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Грегур Баррер - Ян-Леннард Штруфф на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Грегур
Баррер
Баррер
Франция
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)83
- Возраст25
ATP рейтинг80
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Пэр
✓
77
6
Г.Баррер
64
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Второй раунд
А.Хоан
6
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Штруфф
Германия
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)87
- Возраст29
ATP рейтинг38
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Второй раунд
Д.Изнер
✓
6
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77
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3
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Первый раунд
Я.Штруфф
✓
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6
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4
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