ATP Антверпен
Одиночный разряд | Первый раунд
Ф.Дельбонис VS М.Копил
15 октября 2019 г. Начало после 12:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Федерико Дельбонис - Мариус Копил
ATP Антверпен - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Федерико Дельбонис - Мариус Копил на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Федерико
Дельбонис
Дельбонис
Аргентина
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)88
- Возраст29
ATP рейтинг76
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Попырин
✓
6
7
77
Ф.Дельбонис
1
5
65
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Второй раунд
Р.Гаске
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7
77
Ф.Дельбонис
5
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77
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Мариус
Копил
Копил
Румыния
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)86
- Возраст28
ATP рейтинг90
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Копил
3
4
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6
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Второй раунд
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3
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Первый раунд
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3
6
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6
3
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