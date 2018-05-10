ATP Антверпен
Одиночный разряд | Первый раунд

Ф.Дельбонис VS М.Копил

15 октября 2019 г. Начало после 12:00

Court 1
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Онлайн - Федерико Дельбонис - Мариус Копил

ATP Антверпен - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Федерико Дельбонис - Мариус Копил на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Федерико Дельбонис
Федерико
Дельбонис
АргентинаАргентина
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    88
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
76
Последние матчи
Больше матчей
Мариус Копил
Мариус
Копил
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    86
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
90
Последние матчи
Больше матчей

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