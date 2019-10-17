ATP Антверпен
Одиночный разряд | Полуфинал

... VS ...

19 октября 2019 г. Начало после 11:00

Lotto Arena
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - ... - ...

ATP Антверпен - 19 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем ... - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 19 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

Маррей зажег такую высокую свечу, что мяч коснулся крыши – очко присудили сопернику

ATP Антверпен
17/10/2019