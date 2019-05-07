ATP Антверпен
Одиночный разряд | Второй раунд

Г.Пелья VS С.Квон

16 октября 2019 г. Начало после 12:00

Center Court
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Онлайн - Гвидо Пелья - Сунву Квон

ATP Антверпен - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гвидо Пелья - Сунву Квон на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Гвидо Пелья
Гвидо
Пелья
АргентинаАргентина
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    83
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
21
Последние матчи
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Сунву Квон
Сунву
Квон
Южная КореяЮжная Корея
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    72
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
88
Последние матчи
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