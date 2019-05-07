Онлайн - Гвидо Пелья - Сунву Квон

ATP Антверпен - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гвидо Пелья - Сунву Квон на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.