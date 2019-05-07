ATP Антверпен
Одиночный разряд | Второй раунд
Г.Пелья VS С.Квон
16 октября 2019 г. Начало после 12:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Гвидо Пелья - Сунву Квон
ATP Антверпен - 16 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гвидо Пелья - Сунву Квон на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Гвидо
Пелья
Пелья
Аргентина
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)83
- Возраст29
ATP рейтинг21
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Пелья
✓
5
6
77
П.Гожовчик
7
4
62
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Пелья
3
5
Д.Миллман
✓
6
7
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Басилашвили
✓
6
77
Г.Пелья
4
63
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Пелья
3
6
62
3
П.Каррено
✓
6
4
77
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Гоффен
✓
6
7
Г.Пелья
1
5
Больше матчей
Сунву
Квон
Квон
Южная Корея
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)72
- Возраст21
ATP рейтинг88
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Квон
✓
1
6
6
Р.Гаске
6
3
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Джумхур
✓
77
6
С.Квон
63
2
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Квон
✓
77
6
Л.Пуй
64
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Квон
3
4
6
3
A
У.Дельен
✓
6
6
2
2
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Ивашко
✓
77
6
С.Квон
63
4
Больше матчей
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