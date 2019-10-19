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Маррей впервые после операции вышел в финал, где сразится с Вавринкой

Маррей впервые после операции вышел в финал, где сразится с Вавринкой
Eurosport

17 мин. назад

С возвращением, Энди!

Британский теннисист Энди Маррей обыграл француза Юго Умбера в полуфинале турнира в Антверпене – 3:6, 7:5, 6:2.

В решающем поединке Маррей сыграет против швейцарца Стэна Вавринки, который расправился с итальянцем Янником Синнером (6:3, 6:2). Финал в Антверпене станет для Маррея первым после того, как он перенес операцию по протезированию тазобедренного сустава. Из-за хронической травмы бедра британец планировал завершить карьеру.

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