Британский теннисист Энди Маррей обыграл француза Юго Умбера в полуфинале турнира в Антверпене – 3:6, 7:5, 6:2.

В решающем поединке Маррей сыграет против швейцарца Стэна Вавринки, который расправился с итальянцем Янником Синнером (6:3, 6:2). Финал в Антверпене станет для Маррея первым после того, как он перенес операцию по протезированию тазобедренного сустава. Из-за хронической травмы бедра британец планировал завершить карьеру.

Маррей – бывшая первая ракетка мира, единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде.

Финал Маррей – Вавринка состоится завтра, 20 октября. Проследить за матчем можно при помощи Eurosport Player.

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