Британец Энди Маррей взял первый титул после операции на бедре, одержав суперволевую победу в финале Антверпена над Стэном Вавринкой из Швейцарии – 3:6, 6:4, 6:4.

Во втором сете Маррей горел с брейком 1:3 и отыграл два брейк-пойнта в пятом гейме, прежде чем начать путь к титулу.

Энди уступил Стэну по подачам навылет (9-12) и чаще ошибался (3-1 по двойным), зато лучше сыграл на приеме – 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 против 4/12 у швейцарца. В личном противостоянии Энди увеличил отрыв – 12-8.

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Для Маррея это был первый финал с искусственным бедром и первый титул с марта 2017-го, когда он первенствовал в Дубае. Победа принесла британцу 109,6 тысячи долларов призовых. Вавринка последний титул взял в мае 2017 года.

Вавринка и Маррей – трехкратные победители турниров «Большого шлема».

Вдобавок у Энди два золота Олимпийских игр в одиночном разряде.

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