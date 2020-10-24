17-я ракетка мира из России Карен Хачанов проиграл британцу Дэну Эвансу в четвертьфинале турнира в Антверпене (6:3, 6:7(6), 4:6). Российский теннисист вел 6:3 и с брейком во втором сете, но упустил преимущество.

Бельгийский турнир проводится без системы Hawk-Eye, поэтому в спорных эпизодах решение принимает арбитр на вышке. Работавший на игре Хачанова Адиль Нур допустил несколько ошибок, грубейшей из которых стала фиксация попадания мяча в корт после удара Эванса при 7:7 на тай-брейке второй партии. После очередного неверного решения Карен не сдержался.

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«Какое близко, вот такой аут. Все это видели, а ты молчишь. Что ты тут делаешь?» – обратился к судье Хачанов. «Я не могу отменить решение», – объяснил Нур, но этим лишь еще больше вывел российского теннисиста из себя.

«Тогда зачем ты тут сидишь? Могли бы и без тебя играть. Это бред. Без Hawk-Eye ты должен видеть каждый ****** [долбанный] мяч», – заявил Карен, после чего пнул сетку и несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке.

На этом Хачанов не успокоился и без разрешения покинул корт, но Нур попросил его вернуться: «Сначала попроси, я тебя отпущу. Я не знаю, куда ты ушел». «А сам как думаешь? На трибуны?» – едко ответил Карен. В результате судья вынес теннисисту предупреждение за неспортивное поведение.

После матча Хачанов прокомментировал поведение и рассказал, что не злится на арбитра.

«Я просто хотел сказать несколько слов после сегодняшнего матча, – написал Карен в сторис. – Это был эмоциональный, сложный и непростой матч… Хочу сказать, что после игры я разговаривал с судьей. Он очень сожалел и извинился передо мной за ошибки, которые допустил во время нашего матча, в свою очередь, я извинился перед ним за грубое поведение. В конце концов, все мы люди и можем ошибаться… Я не хотел никого оскорблять и так себя вести. Просто не мог сдерживать себя в эти решающие моменты… Что в итоге отразилось на результате матча. Всем спасибо за поддержку. Она много значит».

Работа арбитра, а также отсутствие системы видеофиксации не остались без внимания со стороны других игроков.

«Разумеется, на харде Hawk-Eye нам уже тоже не нужен. Так держать, ATP 👏🏻», – написал в твиттере Денис Шаповалов, который неделю назад выражал недовольство работой системы на турнире в Санкт-Петербурге.

Дэн Эванс в полуфинале турнира в Антверпене сыграет с Уго Юмбером из Франции.

По итогам недели Хачанов опустится минимум на одну строчку и станет 18-й ракеткой мира.

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