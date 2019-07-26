Австралийский теннисист Бернард Томич на пресс-конференции ответил на вопрос, как ему удается сохранять спокойствие на корте.

«Я курю много травы, и это помогает», – заявил 26-летний спортсмен после победы над Мэттью Эбденом в рамках турнира в Атланте.

Томич победил Эбдена со счетом 6:4, 7:6 и вышел в третий круг, где сыграет против соотечественника Алекса де Минаура.

Австралиец занимает 106-е место в текущем рейтинге ATP.

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