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«Курю много травы». Томич объяснил, как сохранять спокойствие на корте
Что будет, если соотечественника послушает Ник Кирьос?
Австралийский теннисист Бернард Томич на пресс-конференции ответил на вопрос, как ему удается сохранять спокойствие на корте.
«Я курю много травы, и это помогает», – заявил 26-летний спортсмен после победы над Мэттью Эбденом в рамках турнира в Атланте.
- Томич победил Эбдена со счетом 6:4, 7:6 и вышел в третий круг, где сыграет против соотечественника Алекса де Минаура.
- Австралиец занимает 106-е место в текущем рейтинге ATP.
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