Французский теннисист Бенуа Пэр проиграл седьмой матч подряд и снова отличился неспортивным поведением.
31-летний Пэр в первом круге турнира в Барселоне играл против итальянского лаки-лузера Федерико Гайо и уступил со счетом 5:7, 3:6 за 1 час 18 минут. В конце матча француз начал спор с судьей из-за отметки на корте и в итоге плюнул в сторону вышки. Он получил второе предупреждение и штраф на одно очко.
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- За семь последних матчей Пэр взял только два сета.
- Теннисист занимает 35-е место в текущем рейтинге ATP.
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