В марте 2021 года стало очевидно, что даже Ник Кирьос по сравнению с Бенуа Пэром – образец сдержанности и воплощение здравого смысла. Француз выиграл первый сет у 137-й ракетки мира Франсиско Черундоло на турнире в Буэнос-Айресе, но полностью потерял контроль над эмоциями, когда судья засчитал противнику эйс во второй партии. Незначительный эпизод довел Пэра до помешательства: он настолько яростно обосновывал ошибку, что даже плюнул на отметку и несколько раз выругался.

Предупреждение не остановило эксцентричного бородача. За второй плевок и злобный монолог арбитр отдал Черундоло розыгрыш – это решение настолько возмутило Пэра, что тот специально слил несколько розыгрышей и проиграл в трех сетах (6:4: 3:6, 1:6). При счете 1:5 француз подавал и допустил две двойных ошибки подряд. Во втором случае он пробил в тот момент, когда болбой еще убирал с корта мяч после первой попытки. Срыв продолжился в соцсетях. Спортсмен выложил скриншот со статистикой за карьеру (225 побед, 243 поражения, три титула и 8,5 миллионов призовых) и подписал: «Все-таки отсасывать стоит того».

ATP Барселона Пэр слил 7-й матч подряд и плюнул в сторону судейской вышки 7 ЧАСОВ НАЗАД

Пэр бессовестно слил последний гейм матча в Аргентине

Истерика в Аргентине – далеко не первая в карьере Пэра. Летом 2018-го он неудачно исполнил смэш в третьем сете против Маркоса Багдатиса на турнире Citi Open в Вашингтоне и позволил сопернику повести со счетом 5:2. Разъяренный Бенуа швырнул ракетку об корт, подошел к своей скамейке, пнул ее, достал еще одну ракетку и погнул ее вслед за первой. Даже противник пожалел француза и потрепал его по голове в знак поддержки.

Оставшийся гейм на приеме Пэр провел ужасно, проиграл и напоследок сломал третью ракетку, после чего галантно поздравил Багдатиса с победой. Фанаты освистали француза, а тот послал хейтерам несколько воздушных поцелуев. Отношение Бенуа к теннису колеблется от обожания до ненависти. Невозможно понять, что его бесит– выступление, судейские решения или вообще все вокруг. За неспортивное поведение его оштрафовали почти на 14 тысяч евро, а призовые за выступление на турнире составили меньше 10.

«Проблема в том, что я не контролирую себя, – объяснил Пэр. – В такие моменты я могу сломать что угодно или навредить кому-нибудь. Самое забавное, что за пределами корта я не злюсь и не делаю ничего плохого. Я даже в детстве никогда не дрался. Все плохое происходит со мной только на корте». Чтобы победить эмоции, француз обращался к гипнотизеру и занимался иглоукалыванием, но альтернативная медицина не избавила от вспышек гнева.

Пэр утверждает, что сейчас ведет себя спокойнее, чем в детстве, когда он закатывал скандалы почти на каждом турнире. Иногда родителям приходилось силой возвращать сына на корт, потому что тот психовал из-за плохого настроения. Однажды Бенуа расстроился настолько, что сломал все свои ракетки и одолжил одну у соперника, чтобы доиграть матч. В другой раз он специально испортил ракетки – надеялся, что без них ему разрешат сняться с нелюбимого соревнования. «Меня называли талантливым парнем, но придурком», – смеется Пэр.

Вспышки гнева – не единственная противоречивая черта Бенуа. Он начал профессиональную карьеру в 2007-м и за это время не поднимался выше 16-го места в рейтинге, а на «Шлемах» не доходил дальше четвертого раунда, несмотря на очевидный талант и эффектный стиль. Когда приходит вдохновение, Пэр превращается в художника: изобретает необычные удары, пробует рискованные трикшоты и восхищает двойными твинерами. В такие моменты зрители не ругаются на него, а, наоборот, награждают овациями. Однако для перехода на новый уровень и прорыва не хватает амбиций – Бенуа признается, что у него нет мотивации бороться за место в десятке или поздние стадии мэйджоров.

«Некоторые приносят жертвы, на которые я не готов, – рассказал француз. – Чтобы быть одним из лучших в мире, нужны правильный настрой и драйв, но у меня этого нет. Я никогда не стремился выиграть «Шлем». Я предпочитаю держаться в топ-30 и наслаждаться жизнью. Играть в гольф и пить коктейли, когда захочу, вместо того чтобы жертвовать всем ради статуса первой ракетки мира». Логика Пэра проста: в жизни других теннисистов после завершения карьеры появится пустота, потому что до этого спортивные успехи были их главной и единственной целью. Он же, наоборот, сможет в 40 лет проводить время с друзьями и веселиться на вечеринках так же, как в 25.

Недавно Пэр и вовсе признался, что специально проигрывает в первых раундах, чтобы заработать минимальные призовые, а затем отдыхать. Француза довели строгие меры, которые действуют на большинстве соревнований в период пандемии: он предпочитает вылететь пораньше и уехать домой, а не изолироваться в номере всю неделю. «Теннис – не приоритет для меня, – отрезал Бенуа. – Я делаю свою работу: приезжаю, забираю деньги и двигаюсь дальше. За победу на турнире ATP 250 дают всего 30 тысяч. Если я сразу проигрываю, то все равно получаю 10 тысяч. Зачем надрываться, чтобы заработать немногим больше?»

Бенуа Пэр Фото: Getty Images

Еще одна особенность Пэра – патологическая честность. Он ценит за искренность Ника Кирьоса и Фабио Фоньини, а других теннисистов считает лицемерами, потому что их интервью состоят из общих фраз и вежливых банальностей. Они боятся раскритиковать организаторов или противников, даже если им что-то не нравится. Пэр против такого подхода, хотя слишком резкие высказывания раз за разом доставляют ему неприятности и уничтожают репутацию.

Осенью 2020-го француз рассказал, что ему позволили выступить на турнире в Гамбурге, хотя накануне он сдал положительный тест на коронавирус. После шестого поражения подряд и вылета с «Мастерса» в Монте-Карло назвал ATP кладбищем и снова похвалился, что заработал 12 тысяч, сидя в отеле. «Если ты думаешь, что соперник сыграл отвратительно, почему не сказать об этом? – недоумевает Пэр. – Даже если тебя растопчут в ответ, это не проявление неуважения, а наблюдение по одному конкретному матчу».

За карьеру он одержал несколько громких побед: выносил Хуана Мартина дель Потро, Кея Нисикори и Стэна Вавринку. Его стиль завораживает пластичностью и непредсказуемостью – неудивительно, что после лучших перфомансов Пэра болельщики и эксперты жалеют о нереализованном потенциале француза. «Я думаю, он сам не представляет, на что способен», – предположил соотечественник Бенуа Гаэль Монфис.

Пэр плевал на корт, матерился и орал на судью во 2-м круге

Однако на каждое представление с красивыми ударами, акробатическими прыжками и артистичными импровизациями приходится как минимум один громкий провал: после поражений от ноунеймов и споров с судьями Пэра обвиняют в отсутствии характера и нервов – качеств, без которых невозможно добиться больших успехов. Француз не обращает внимания на претензии. Какой смысл расстраиваться отсутствию больших побед, если он и так не стремился войти в историю?

Уникальность Пэра в том, что он не оспаривает ни один из многочисленных недостатков: признает, что никогда не сравнится с более трудолюбивыми спортсменами, и восхищается мотивацией звезд, которые после триумфа на одном ивенте сразу же начинают подготовку к следующему. Для Бенуа главное – оставаться собой, даже если эта верность обойдется в несколько упущенных титулов и обеспечит ярлык фрика. Безумные выходки на корте, оскорбления соперников и разгромные интервью – такие же проявления его личности, как и неповторимые розыгрыши.

«Я не завидую Надалю, Федереру и Джоковичу, их достижения вызывают у меня уважение, – рассуждает Пэр. – Но когда я вижу, как Рафа выигрывает «Ролан Гаррос», а два дня спустя готовится к травяному сезону в Англии… Это другой мир! Если бы я оказался на его месте, то снялся бы со всех оставшихся соревнований и завершил сезон. Они чемпионы, и я восхищаюсь ими, но никогда не буду таким же». Преданность Пэра личной философии выделяет его на фоне остальных игроков за пределами элиты. Бессмысленно критиковать француза за плохой характер и отсутствие дисциплины – его шедевральные удары невозможно представить без грубых интервью и срывов на корте.

ATP Монте-Карло «Насрать на этот матч». Пэр выступил против «Мастерса» без зрителей 12/04/2021 В 12:44