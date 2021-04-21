Итальянец Фабио Фоньини дисквалифицирован с турнира ATP в Барселоне за оскорбления судьи.
Инцидент случился в матче второго круга против Бернабе Сапаты – 0:6, 4:4. Во втором сете Фоньини что-то сказал в сторону судьи на линии. Судья на вышке проконсультировался с линейным и с супервайзером, после чего итальянца, у которого уже было предупреждение, сняли с матча за неспортивное поведение и оскорбления в адрес судьи.
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Фоньини покинул корт, заявляя, что он «ничего не сказал». Объявленный победителем Сапата сказал, что ничего не слышал и не понял, что произошло.
  • Теннисист занимает 27-е место в текущем рейтинге ATP.
  • Для девятого сеяного Фоньини это был первый матч на турнире.
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