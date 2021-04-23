В четвертьфинальном матче турнира ATP в Барселоне Андрей Рублев в двух сетах проиграл итальянцу Яннику Синнеру (2:6, 6:7 (6)). Впервые с Australian Open-2021 Рублев вылетел раньше стадии полуфинала.

В Открытом чемпионате Австралии он проиграл Даниилу Медведеву в четвертьфинале (0:3), затем выиграл ATP 500 в Роттердаме и три раза подряд уступил в полуфинале: на ATP 250 в Дохе, ATP 500 в Дубае и «Мастерсе» в Майами. Перед Барселоной Рублев дошел до финала «Мастерса» в Монте-Карло.

Во время матча с Синнером после проигранного гейма Рублев разбил себе колено ракеткой и останавливал кровотечение полотенцем.

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Похожая ситуация произошла с Миахилом Южным – в 2015-м теннисист избил себя ракеткой во время «Ролан Гаррос».

Только в одном из шести проигранных матчей 2021-го Рублев забрал сет – в игре с Асланом Карацевым (1:2).

Инцидент с участием Южного случился в матче первого круга против Дамира Джумхура. Теннисист из России отказался от продолжения встречи при счете 1:6, 2:6.

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