Рафаэль Надаль обыграл Стафаноса Циципаса в финале турнира ATP в Барселоне и завоевал титул – 6:4, 6:7, 7:5.

Матч продолжался 3 часа 38 минут и стал самым длинным на турнирах ATP в 2021 году. Первый сет остался за 11-кратным чемпионом Барселоны. Во втором Циципас отыграл у Надаля два матчбола и перевел финал в третий сет – 6:7. Но на этом геройства грека закончились и наступило время Рафы: при счете 4:5 он отыграл матчбол, воспрял и затащил третий сет, а вместе с ним и матч – 7:5.

Циципас лучше подавал навылет – 5-2 и допустил меньше двойных ошибок 3-5, но это не спасло его от поражения. Надаль выиграл 61-й титул на грунте и 87-й – в карьере.

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Надаль ни разу не проиграл в финале турнира в Барселоне: 12 побед в 12-ти финалах.

Циципасу не удалось исправить статистику встреч против Рафы: теперь по победам счет 2:7 в пользу испанца.

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