Рафаэль Надаль обыграл Стафаноса Циципаса в финале турнира ATP в Барселоне и завоевал титул – 6:4, 6:7, 7:5.
Матч продолжался 3 часа 38 минут и стал самым длинным на турнирах ATP в 2021 году. Первый сет остался за 11-кратным чемпионом Барселоны. Во втором Циципас отыграл у Надаля два матчбола и перевел финал в третий сет – 6:7. Но на этом геройства грека закончились и наступило время Рафы: при счете 4:5 он отыграл матчбол, воспрял и затащил третий сет, а вместе с ним и матч – 7:5.
Циципас лучше подавал навылет – 5-2 и допустил меньше двойных ошибок 3-5, но это не спасло его от поражения. Надаль выиграл 61-й титул на грунте и 87-й – в карьере.
Теннис
Федерер и Надаль дружат много лет. Или это не так?
- Надаль ни разу не проиграл в финале турнира в Барселоне: 12 побед в 12-ти финалах.
- Циципасу не удалось исправить статистику встреч против Рафы: теперь по победам счет 2:7 в пользу испанца.
Теннис
Надаль заявил, что Джокович одержим титулами «ТБШ». Новак ответил
Теннис
Надаль – о Медведеве и Рублеве: «Поколение великих игроков»