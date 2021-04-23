ATP Барселона – Стефанос Циципас – Феликс Оже-Альяссим – обзор матча

Греческий теннисист оказался сильнее канадца в двух партиях. Победа Циципаса над Феликсом – 6:3, 6:3. Смотрите весь теннис (турниры «Большого шлема», ATP, WTA) на Eurosport.ru.
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ЧМ. Второй круг | 1-я сессия
1/4 финала
ЧМ. Второй круг | 2-я сессия
ATP 500. Барселона | 1/4 финала
WTA 250. Стамбул | 1/4 финала
ATP 250. Белград | 1/4 финала
WTA 500. Штутгарт | 1/4 финала
Второй день
WTA 500. Штутгарт. 1/4 финала
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