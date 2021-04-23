Теннис

ATP Барселона – Стефанос Циципас – Феликс Оже-Альяссим – обзор матча

Греческий теннисист оказался сильнее канадца в двух партиях. Победа Циципаса над Феликсом – 6:3, 6:3. Смотрите весь теннис (турниры «Большого шлема», ATP, WTA) на Eurosport.ru.

00:02:04, через несколько секунд