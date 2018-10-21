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«На тесте ты не будешь звать маму, чтобы узнать, сколько будет 2+2». Федерер против подсказок коучей

«На тесте ты не будешь звать маму, чтобы узнать, сколько будет 2+2». Федерер против подсказок коучей
Eurosport

1 час назад

Как минимум одна спортсменка с ним не согласится.

После победы россиянки Дарьи Касаткиной на Кубке Кремля в теннисе вновь поднялась волна дискуссий по поводу необходимости введения подсказок тренера во время матчей.

Ярким сторонником инициативы является, к примеру, тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу – он считает, что подсказки необходимо разрешить на турнирах «Большого Шлема». Иного мнения придерживается Роджер Федерер.

«Я против такой инициативы по нескольким причинам. Ощущаю себя дураком, но, серьезно, зачем делать что-то, в чем нет необходимости? Такое будет нормой во время Кубка Дэвиса, потому что это командный турнир. Совсем другое.

Это ничего нового не привнесет. Все как в школе: ты учишься, чтобы сдать тест, но во время самого теста ты не будешь звать маму со словами «сколько будет 2+2?» Это так не работает», – цитирует Роджера Tennis World USA.

  • Касаткина обыграла Жабер в финале Кубка Кремля – в этом ей сильно помогла установка тренера, проведенная между сетами.
  • У Роджера Федерера 20 титулов на турнирах «Большого Шлема».
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