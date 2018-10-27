Роджер Федерер разгромил Даниила Медведева и вышел в 151-й финал в карьере

Теннисист из России Даниил Медведев проиграл в полуфинале турнира в Базеле Роджеру Федереру – 1:6, 4:6.

Швейцарец уложил победу над седьмой ракеткой турнира в 1 час 5 минут. Он выиграл 81% очков на первой подаче (Медведев – 49%), пять подал навылет (Медведев – единожды) и сделал четыре брейка, в то время как Даниил – только один.

В финале Роджер сыграет с Мариушем Копилом из Румынии, который сенсационно обыграл Александра Зверева. Для швейцарца это будет 151-й финал на турнирах ATP-тура. И 14-й в Базеле.

Медведев в Швейцарии оформил 37-ю победу на харде – он лидер по победам на этом покрытии в сезоне.

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